एमपी: दीपावली से पहले सबलगढ़ में बड़ी कार्रवाई, मकान से लाखों के पटाखे बरामद

दीपावली से पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ सबलगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर रोड स्थित कब्रिस्तान के सामने एक मकान से लाखों रुपये कीमत के पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। मकान धर्मेंद्र बाथम का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पटाखों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घनी आबादी के बीच मकान में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, सबलगढ़ पुलिस को मकान में अवैध पटाखों के भंडारण की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने रामपुर रोड स्थित कब्रिस्तान के सामने मकान पर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान घर के अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे मिले। बरामद पटाखों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

घनी आबादी के बीच मकान में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। पटाखों में आग लगने की स्थिति में आसपास रहने वाले लोगों की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता था। पुलिस की समय रहते कार्रवाई से संभावित हादसे को टालने में मदद मिली है।



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पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध पटाखों के कारोबार और उनके भंडारण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर घनी आबादी के बीच मकान में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे किस उद्देश्य से रखे गए थे? क्या पटाखों के भंडारण के लिए संबंधित अनुमति ली गई थी? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।

फिलहाल पुलिस पटाखों को जब्त करने और उनके भंडारण से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। बरामद पटाखों की वास्तविक मात्रा, कीमत और भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेजों की जानकारी भी जांच के बाद स्पष्ट होगी।

दीपावली के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने के साथ ही अवैध भंडारण और सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ जाती है। ऐसे में सबलगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घनी आबादी के बीच पटाखों का अवैध भंडारण किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था।

अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मकान में रखे पटाखे कितनी मात्रा में थे, उनकी कीमत कितनी है और उनके भंडारण के लिए नियमों का पालन किया गया था या नहीं।