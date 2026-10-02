पैसा डबल करने का झांसा: 1.75 करोड़ की धोखाधड़ी, छह आरोपी गिरफ्तार; 32 लाख नकद समेत 66.50 लाख की संपत्ति जब्त

कम समय में निवेश की रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों से कथित तौर पर बड़ी रकम जुटाने वाले गिरोह का मंडला पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक करीब 1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें सामने आई हैं। आरोपियों के कब्जे से करीब 66.50 लाख रुपये की मशरूका जब्त की गई है।



पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने लोगों को उनकी जमा पूंजी निवेश कराने और कम समय में रकम दोगुनी करके लौटाने का भरोसा दिलाया। कई लोगों ने इस भरोसे में रकम दी, लेकिन तय समय के बाद पैसा वापस नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश रघुवंशी के निर्देशन, एएसपी शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन और एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में नागपुर, गोंदिया, मुंबई और बालाघाट सहित कई स्थानों पर दबिश दी।



पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में राजिक कुरैशी (31), मोहसिन उर्फ समीम खान (32), अब्दुल समीर शेख (30), राशिद खान (36), साजिद खान (40) और इमरान शेख (26) शामिल हैं। इनमें कुछ आरोपी मंडला और कुछ महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र से जुड़े बताए गए हैं।



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32 लाख नकद समेत वाहन जब्त

पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 लाख रुपये नकद, तीन स्कूटी, एक मारुति ब्रेजा कार, एक हुंडई अल्काजार कार और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 66.50 लाख रुपये बताई गई है। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि हुंडई अल्काजार कार पहले गिरवी रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी से प्राप्त रकम में से करीब 1 लाख रुपये नकद देकर कार छुड़ाई गई थी।



50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ

एसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि अब तक 50 से अधिक लोग पुलिस के संपर्क में आए हैं, जिनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी ने करीब पांच अन्य लोगों को अपने साथ जोड़कर लोगों को रकम दोगुनी करने का भरोसा दिलाया और पैसा लेकर उसका कथित तौर पर सर्कुलेशन किया। पुलिस के मुताबिक, शिकायत सामने आने तक आरोपी फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी जानकारी और अन्य माध्यमों से उनकी तलाश शुरू की। आरोपी अलग-अलग वाहनों से देश के विभिन्न शहरों में जाते और होटल में रुकते थे। पुलिस ने उनका पीछा करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।



पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। निवेशकों से ली गई रकम, लेन-देन, संपत्तियों और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी पैसा दोगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, तो वह सामने आकर पुलिस को जानकारी दे। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।