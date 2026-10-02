भोपाल में शिक्षकों के दो धरने: अंबेडकर मैदान में नुकीली कीलों पर लेटे शिक्षक, नीलम पार्क में छठे दिन सत्याग्रह

विज्ञापन

मध्य प्रदेश में शिक्षकों की एक जैसी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में दो अलग-अलग जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। अंबेडकर मैदान में शिक्षक संघर्ष समिति का आंदोलन शुक्रवार को गांधी जयंती के दिन उग्र हो गया, जबकि नीलम पार्क में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना छठवें दिन भी जारी रहा। दोनों आंदोलनों में मुख्य मांगें टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने, नियुक्ति दिन से सेवा अवधि की गणना और ई-अटेंडेंस को वैकल्पिक करने की हैं। अंबेडकर मैदान में आंदोलन के दौरान शिक्षक परशुराम कपाड़िया नुकीली कीलों पर लेट गए। इसी दौरान आंदोलन स्थल पर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए तीन दिवसीय श्रीराम कथा भी चल रही थी। कथा के बीच शिक्षक के इस तरह कीलों पर लेटने से माहौल भावुक हो गया। अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं रोते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाते नजर आए। शिक्षक संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार शिक्षकों की मांगों पर तत्काल निर्णय ले। आंदोलनकारियों ने टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करने, ई-अटेंडेंस को वैकल्पिक व्यवस्था घोषित करने और नियुक्ति के दिन से सेवा अवधि की गणना करने की मांग उठाई है।