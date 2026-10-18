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खंडवा में मौसम ने ली करवट: अचानक हुई तेज बारिश से बढ़ी ठंडक, किसानों की चिंता बरकरार

Sun, 18 Oct 2026 07:28 PM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Sun, 18 Oct 2026 07:28 PM IST
weather took turn in evening sudden heavy rain increasing cold

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में शनिवार देर शाम से मौसम ने अचानक करवट ले ली। आसमान में छाए काले बादलों के बाद हुई झमाझम बारिश ने शहर के मौसम में ठंडक घोल दी। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। इस बारिश के बाद शहर का मौसम सुहाना हो गया है ।

गर्मी से मिली राहत
खंडवा में देर शाम हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हवा में घुली धूल और प्रदूषण भी बारिश के बाद कम हो गया है। शहर के पार्कों और खेतों में लगे पेड़-पौधों को भी इस बारिश से नई नमी मिली है, जिससे हरियाली लौटने की उम्मीद है।

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किसानों के लिए बनी चिंता
जहां शहरवासियों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए यह चिंता का कारण बन गई है। जिले के कई गांवों में सोयाबीन, कपास और मक्का की फसल या तो खेतों में खड़ी है या कटाई के बाद खुले में रखी हुई है। अचानक हुई बारिश से कटी हुई फसल के भीगने और खराब होने का खतरा बढ़ गया है। खेतों में खड़ी फसलों में भी नमी से फंगस और कीट लगने की आशंका है।

हल्की से मध्यम बारिश की संभावना
अचानक बदले मौसम के बाद हुई तेज बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गयी हैं । उनका कहना है कि अगर एक-दो दिन और इसी तह से बारिश होती है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल किसान अपनी उपज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।

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