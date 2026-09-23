खंडवा में लोकायुक्त का एक्शन: ठेकेदार का बिल पास करने 55 हजार की रिश्वत मांगी, 14000 लेते उपयंत्री गिरफ्तार

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई जारी है। बुधवार को इंदौर संभाग की लोकायुक्त पुलिस ने खंडवा जिले में ट्रैप कार्रवाई करते हुए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) के एक उपयंत्री को ठेकेदार से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सिक्योरिटी डिपॉजिट और बिल पास करने के नाम पर 55 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त टीम ने उसे 14 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा।



दरअसल, खरगोन जिले के ग्राम धूलवाड़ा निवासी लखन राठोर ठेकेदार हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में NVDA पुनासा, जिला खंडवा में चौकीदार कक्ष और जनरेटर कक्ष के निर्माण का ठेका लिया था। करीब एक साल में निर्माण कार्य पूरा करने के बाद उन्होंने भुगतान के लिए बिल NVDA कार्यालय पुनासा में जमा किए थे। विभाग की ओर से उन्हें अब तक करीब 13 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था।



ये भी पढ़ें- एमपी: ओबीसी आरक्षण पर राहुल गांधी का सीएम मोहन को पत्र, बोले-13% होल्ड पदों पर दें नियुक्ति; चार साल से इंतजार



लखन का आरोप था कि बाकी भुगतान और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि वापस करने के लिए कार्यालय में पदस्थ उपयंत्री अशोक गौतम द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा था। आरोप है कि बिल पास करने के एवज में उपयंत्री ने 55 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। इससे परेशान होकर ठेकेदार ने 10 सितंबर को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में लिखित शिकायत की।



शिकायत के सत्यापन के बाद बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के निर्देश पर मामले का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि होने के बाद विशेष ट्रैप दल का गठन किया गया। शिकायतकर्ता को 14 हजार रुपये की पहली किस्त लेकर भेजा गया। जैसे ही आरोपी अशोक गौतम ने रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने मौके से 14 हजार रुपये की रिश्वत राशि भी जब्त की।



भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 के संशोधन के तहत धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।लोकायुक्त संगठन ने आमजन से अपील की है कि इंदौर संभाग में किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर से संपर्क करें। इसके लिए 0731-2533160 और 0731-2430100 नंबर पर शिकायत की जा सकती है।