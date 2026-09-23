ओंकारेश्वर: आरटीओ का विशेष चेकिंग अभियान, इतने लाख का चालान वसूला; 80 ऑटो पर लगाई किराया सूची

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यात्रियों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा ओंकारेश्वर एवं खंडवा-इंदौर मार्ग पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में यात्री वाहनों की सघन जांच की गई।