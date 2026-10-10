खंडवा: चुनाव आयोग के बचाव में उतरे सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस पर दोहरी नीति का आरोप, राहुल-प्रियंका को घेरा

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग का बचाव किया। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित बदसलूकी की निंदा की। शर्मा ने कांग्रेस पर पाकिस्तान से प्रेरणा लेने का आरोप भी लगाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाते हुए सुरेंद्र शर्मा ने पूछा कि निष्पक्ष चुनाव कराना और मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना क्या अपराध है? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मृत व्यक्तियों और दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया अपना रहा है।शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे चुनाव आयोग और ईवीएम से कोई शिकायत नहीं होती लेकिन चुनाव में हार मिलने पर वह इन्हीं पर सवाल उठाने लगती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि धूल उसके चेहरे पर है लेकिन वह आईना साफ करने में जुटी है। भाजपा नेता ने हालिया चार राज्यों के उपचुनावों का जिक्र करते हुए एनडीए की जीत और कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को दिशाहीन बताते हुए उसकी रणनीति पर सवाल उठाए।दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन को लेकर शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है लेकिन इसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित बदसलूकी की निंदा की। शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला अधिकारों और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं से महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित दुर्व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कांग्रेस नेताओं के आचरण पर सवाल उठाए।सुरेंद्र शर्मा ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के व्यवहार का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी और कांग्रेस की महिला नेताओं का रवैया भी इसी तरह का था। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर पाकिस्तान से प्रेरणा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में काम करने वाले नेताओं को देश की लोकतांत्रिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। शर्मा के इन बयानों के बाद चुनाव आयोग, मतदाता सूची और दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।