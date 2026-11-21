जिले के पुनासा नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हो गया। नगर परिषद का अमला बस स्टैंड क्षेत्र में बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, जिसका दुकानदारों के साथ स्थानीय भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान भाजपा नेताओं ने नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की। मामले के तूल पकड़ने के बाद कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।पुनासा नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी। जैसे ही अमले ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसी बीच भाजपा के कुछ नेता भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई रुकवाने को लेकर नगर परिषद कर्मचारियों से बहस करने लगे।कार्रवाई के दौरान पुनासा नगर परिषद कर्मचारियों का आरोप है कि इस विरोध के दौरान भाजपा नेताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली-गलौज की। इस घटनाक्रम से नाराज कर्मचारियों ने पुनासा पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुनासा पुलिस ने जिन तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, उनमें शरण अजमेर (भाजपा नेता), अशोक देवड़ा (भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष), टीकम सिंह तोमर (पुनासा नगर परिषद के पार्षद एवं पूर्व समिति अध्यक्ष) शामिल हैं।अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और उसके बाद तीन भाजपा नेताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई से पुनासा का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एक ओर जहां नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध के सुर उठे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेताओं पर एफआईआर होने से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी निगाहें इस मामले में भाजपा नेताओं के पक्ष और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।