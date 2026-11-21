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घटना के संबंध में मृतक दंपती के पोते साहिल धुर्वे ने जानकारी दी है। उसने बताया कि शुक्रवार को दादा सूरजसिंह और दादी सुंदरबाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिस समय यह विवाद हुआ, उस समय घर में दादा-दादी और उसके पिता ही मौजूद थे। आपसी कहासुनी के बाद दोनों ने जहर खा लिया।जैसे ही दोनों की हालत बिगड़ने लगी, परिजन तुरंत उन्हें उपचार के लिए बिरसा अस्पताल लेकर पहुंचे। बिरसा अस्पताल में सूरजसिंह की हालत अत्यंत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बालाघाट जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात सूरजसिंह की मौत हो गई। वहीं शनिवार को बिरसा अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी पत्नी सुंदरबाई ने भी दम तोड़ दिया।अस्पताल चौकी पुलिस के अनुसार, डॉक्टर से सूचना मिलने के बाद शव बरामद कर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले में अस्पताल चौकी पुलिस की ओर से शून्य पर मर्ग कायम किया गया है। मामले की केस डायरी संबंधित बिरसा थाना पुलिस को भेजी जाएगी। बिरसा थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही दंपती की मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा।