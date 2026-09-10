एमपी: हरदा में स्कूल बस में लगी आग, पुराने विवाद से जोड़कर देखा जा रहा मामला; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

हरदा जिले के करताना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना करताना स्थित वेयर हाउस परिसर की बताई जा रही है, जहां बालाजी पब्लिक स्कूल की बस खड़ी थी। अचानक बस में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।स्कूल बस में आग लगने की घटना को हाल ही में बालाजी पब्लिक स्कूल से जुड़े विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्कूल में कक्षा पहली की एक छात्रा के साथ कथित मारपीट के आरोप लगाए गए थे। छात्रा के परिजनों ने स्कूल की शिक्षिका और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। वहीं, स्कूल प्रबंधन की ओर से भी छात्रा के पिता के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। इसी विवाद के बीच अब स्कूल की बस में आग लगने की घटना सामने आई है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के पिता पर बस में आग लगाने का आरोप लगाया है। हालांकि, आग वास्तव में किस कारण और किन परिस्थितियों में लगी, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।घटना के बाद पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी की जांच कर सकती है। इसके अलावा पुलिस अन्य साक्ष्यों के आधार पर आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बस में आग दुर्घटनावश लगी या फिर इसे जानबूझकर आग के हवाले किया गया, यह जांच का विषय है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह और पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।