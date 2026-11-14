एमपी: नेमावर में नर्मदा ब्रिज से नीचे गिरा हरदा का युवक, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

नेमावर में नर्मदा ब्रिज से नीचे गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पूनम पिता गेंदालाल (30), निवासी बड़नगर, जिला हरदा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नेमावर आया हुआ था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक नर्मदा ब्रिज से नीचे गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों ने नेमावर-हंडिया पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल शासकीय अस्पताल नेमावर ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।



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युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार पहले ही एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नेमावर पहुंचा था। इसी दौरान हुए इस हादसे ने परिवार को एक और गहरे सदमे में डाल दिया।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक किन परिस्थितियों में ब्रिज से नीचे गिरा। घटना दुर्घटना है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। नेमावर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।