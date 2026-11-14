इंदौर में सड़क पर विवाद के बाद खूनी संघर्ष: रॉन्ग साइड से आ रहे युवकों ने किया चाकू से हमला, एक गिरफ्तार

शहर में सड़क पर वाहन टकराने की बात को लेकर हुए विवाद ने चाकूबाजी का रूप ले लिया। भमौरी ब्रिज के पास रॉन्ग साइड से आ रहे दो युवकों और बाइक सवारों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि एक आरोपी ने चाकू निकालकर युवक पर हमला कर दिया। चाकू के वार से युवक के कान और सीने में चोट आई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को पकड़ने के दौरान वह पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास करते हुए घायल हो गया।

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पुलिस के अनुसार घटना 12 नवंबर की रात करीब 8 बजे की है। फरियादी गौरव पिता दीपक चावरे भमौरी चौराहे से अपनी मोटर साइकिल पर अनूप टॉकीज चौराहे की ओर जा रहा था। इसी दौरान भमौरी ब्रिज पार करते ही सामने से रॉन्ग साइड में आ रहे विकास उर्फ विक्का और हितेन उर्फ गट्टू की गाड़ी से उसकी मोटर साइकिल टकराने की स्थिति बन गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया।विवाद के दौरान विकास उर्फ विक्का ने फरियादी के भाई दीपेश उर्फ रोहित पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दीपेश के कान और सीने पर चोट आई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 13 नवंबर को पुलिस ने हितेन उर्फ गट्टू, निवासी शिवाजी नगर, परदेशीपुरा को गिरफ्तार कर लिया। उसे वारदात में इस्तेमाल मोटर साइकिल की बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड लिया गया है।वहीं दूसरे आरोपी विकास उर्फ विक्का से चाकू बरामद करने की कार्रवाई के दौरान उसने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया। इस दौरान गिरने से उसके हाथ और पैर में चोट आई। पुलिस ने आरोपी विकास के खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से भागने के मामले में पुलिस ने एक अन्य प्रकरण भी दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।