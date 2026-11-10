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हरदा: सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए देवदूत बने कलेक्टर और एसपी, खुद संभाली कमान, घायलों को अस्पताल पहुंचाया

Wed, 11 Nov 2026 08:18 AM IST
हरदा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा Published by: हरदा ब्यूरो Updated Wed, 11 Nov 2026 08:18 AM IST
सार

हरदा-खिरकिया मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत में चार लोग घायल हो गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कलेक्टर कुमार सत्यम और एसपी अंकित जायसवाल ने अपने वाहन रुकवाकर घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल व्यवस्था कराई।

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Harda: Collector and SP Stop to Help Four Injured in Road Accident, Arrange Immediate Hospital Care
घायलों की मदद करते कलेक्टर और एसपी - फोटो : credit

विस्तार
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प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कलेक्टर कुमार सत्यम एवं पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने सड़क दुर्घटना में घायल चार लोगों की तत्काल मदद कर सराहनीय पहल की। अधिकारियों की इस तत्परता से दुर्घटना के शिकार लोगों को समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकी।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर कुमार सत्यम एवं पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल चारुवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हरदा-खिरकिया मार्ग पर उनकी नजर दो मोटर साइकिलों के बीच हुई दुर्घटना पर पड़ी। हादसे में चार लोग घायल हो गए थे और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी।
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घायलों को सड़क पर परेशान देखकर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना समय गंवाए अपने वाहन रुकवाए और स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल वाहनों की व्यवस्था भी कराई।

पुलिस अधीक्षक के वाहन एवं नायब तहसीलदार के वाहन से घायलों को हरदा एवं खिरकिया के अस्पतालों में उपचार के लिए भिजवाया गया। अधिकारियों की इस त्वरित पहल से दुर्घटना के समय घायलों को तत्काल मदद उपलब्ध हो सकी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की यह पहल बताती है कि प्रशासनिक पद केवल जिम्मेदारियों के निर्वहन का माध्यम नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता और मानवता की सेवा का भी दायित्व है।

 

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