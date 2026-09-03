एमपी: उफान पर दमोह के नदी-नाले, कई रास्तों पर थमा आवागमन; तेज बहाव में जोखिम उठाते दिखे वाहन चालक

दमोह जिले में बारिश के साथ नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हटा क्षेत्र के पाटन गांव से लेकर मड़ियादो-वर्धा मार्ग तक नालों के उफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगह पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ, जबकि कुछ स्थानों पर लोग और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच रास्ता पार करते नजर आए।हटा क्षेत्र की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत चोरईया के पाटन गांव में बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बहने के कारण ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हुआ। जलस्तर बढ़ने के बाद राहगीरों को रास्ता पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार, यहां जरा सी तेज बारिश होते ही नाला तेजी से उफान पर आ जाता है। नाले पर बना पुल छोटा और कम ऊंचाई का होने के कारण बारिश का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगता है। इससे गांव के लोगों को काफी देर तक आवागमन के लिए इंतजार करना पड़ता है।इसी तरह मड़ियादो-वर्धा मार्ग पर गुरुवार सुबह तेज बारिश के बाद बमनी नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा, जिससे मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके बावजूद कई वाहन चालक जोखिम उठाते हुए तेज बहाव के बीच पुलिया पार करते नजर आए। इस दौरान वाहनों के नाला पार करने का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि बमनी नाला बारिश के दौरान अक्सर उफान पर आ जाता है। पुलिया डूबने के कारण मड़ियादो-वर्धा मार्ग प्रभावित होने के साथ आसपास के कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूटने की स्थिति बन जाती है। क्षेत्र में पहले भी नालों के तेज बहाव के दौरान हादसे हो चुके हैं, इसके बावजूद लोग खतरा उठाने से नहीं चूकते।ये भी पढ़ें-बाढ़ की स्थिति के दौरान मड़ियादो के बमनी नाले पर बैरिकेडिंग या पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नजर नहीं आई। प्रशासन की ओर से बारिश के मौसम में नदी-नालों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की जाती है, लेकिन मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालते दिखाई दिए।ग्रामीणों ने पाटन गांव के नाले पर ऊंचा और पर्याप्त चौड़ा पुल बनाने तथा मड़ियादो के बमनी नाले पर बारिश के दौरान बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी इंतजाम होने से हर साल बारिश में होने वाली परेशानी से राहत मिल सकती है।