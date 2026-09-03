एमपी: 1700 साल पुराने शिलापट्ट ने खोला रहस्य, तीन दृश्यों में उकेरी बलराम जन्म की कहानी; सामने आया इतिहास

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मध्य प्रदेश के सागर जिले स्थित प्रसिद्ध पुरास्थल एरण से भारतीय इतिहास और पुरातात्विक जगत को चौंकाने वाला पांचवीं-छठवीं शताब्दी (गुप्तकाल) का दुर्लभ शिलापट्ट मिला है। लगभग 1700 वर्ष पुराना यह पत्थर संपूर्ण भारत में पहला ऐसा प्रमाण है, जिस पर भगवान बलराम के जन्म और पौराणिक ‘गर्भ-प्रत्यारोपण’ की कथा को तीन जीवंत दृश्यों में उकेरा गया है। पुरातन स्थल एरण में अनेक उत्खनन कार्यों में सहभागी रहे सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नागेश दुबे तथा उनके सहयोगी डॉ. मोहन लाल चढ़ार ने एरण में मिले इन शिलाफलकों का विश्लेषण किया है।