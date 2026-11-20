दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के धनगुआं गांव में घरेलू काम के दौरान करंट लगने से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला घर में इलेक्ट्रिक मिक्सी से माठा बना रही थीं। इसी दौरान मशीन में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गईं। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

मृतका की पहचान आनंद रानी यादव (40), पति फुनदी यादव निवासी धनगुआं के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात आनंद रानी अपने घर में इलेक्ट्रिक मिक्सी से माठा बना रही थीं। इसी दौरान अचानक मशीन में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गईं। करंट लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई।

बहू ने पड़ोसी को दी सूचना, घर में बिखरा मिला सामान

मृतका की पड़ोसी उमारानी ने बताया कि आनंद रानी मिक्सी से माठा बना रही थीं। इसी दौरान उन्हें करंट लग गया। उनकी बहू सूचना देने उनके पास पहुंची। जब वह मौके पर पहुंचीं तो घर में सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद परिजन महिला को गर्म कपड़े में लपेटकर तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

जिला अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया और ईसीजी जांच की। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। अस्पताल प्रबंधन ने शव को सुरक्षित रखने के लिए शवगृह में रखवा दिया।

कुम्हारी पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार दोपहर कुम्हारी थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा तैयार कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू काम के दौरान हुए इस हादसे से गांव में शोक का माहौल है।