एमपी: मुख्यमंत्री के बैतूल दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का एक्शन, घरों से उठाकर कोतवाली ले गई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बैतूल दौरे से पहले जिले की सियासत गरमा गई है। पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में थे। इसी के मद्देनजर पुलिस ने एहतियातन यह कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दोपहर डेढ़ बजे बैतूल पहुंचेंगे। शहर के पुलिस ग्राउंड में तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें लाखों तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिले को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे।

मुख्यमंत्री के वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुबह से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है।



पढे़ं: हरदीप सिंह पुरी ने दाखिल किया नामांकन, मोहन यादव समेत भाजपा के दिग्गज रहे मौजूद

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने आज सुबह कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके घरों से हिरासत में लिया है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि वे किसानों की खराब फसल, आदिवासियों के अधिकारों और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपना चाहते थे। हालांकि, पुलिस ने ज्ञापन देने से पहले ही उन्हें हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचा दिया।

वहीं, पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यह एहतियाती कार्रवाई की गई है। वीआईपी दौरे के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी न हो, इसके लिए संदिग्ध और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर नजर रखी जा रही है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों और संगठनों के कार्यकर्ताओं पर भी प्रशासन की निगरानी है।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस में भारी आक्रोश है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है और उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। घरों से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कार्रवाई को कांग्रेस ने तानाशाही बताते हुए कहा कि वह इस लड़ाई को सड़क पर लड़ेगी।

फिलहाल हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं को कोतवाली में रखा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद बैतूल की सियासत गरमा गई है।