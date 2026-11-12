बैतूल: कचरा डंप ग्राउंड में लगी भीषण आग, एक किलोमीटर तक फैला जहरीला धुआं, घरों में कैद हुए लोग

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घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रकाश देशमुख ने स्वयं मौके पर पहुंचकर ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि डंप ग्राउंड में जमा पटाखों के कचरे के कारण यह आग भड़की। आग पर काबू पाने के लिए दमकल वाहन को मौके पर भेजा गया और उसे वहां स्थायी रूप से तैनात कर दिया गया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि डंप ग्राउंड को आबादी से दूर स्थानांतरित करने के लिए जमीन का आवेदन किया गया है, लेकिन दो स्थानों के लिए दिए गए आवेदन निरस्त हो चुके हैं। इस कारण नई जमीन मिलने में रुकावट आ रही है।स्थानीय नागरिकों के अनुसार नगर सीमा के भीतर शासकीय जमीन पर संचालित इस डंप ग्राउंड की समस्या काफी पुरानी है। लगभग एक साल पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की टीम ने भी इस स्थल का निरीक्षण कर इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने भी जमीन चिह्नित कर डंप ग्राउंड को हटाने के आदेश जारी किए थे। क्षेत्रवासी जनसुनवाई में भी लगातार शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।