बैतूल: बदमाशों का होटल में तांडव, कर्मचारियों से मारपीट और कमरों में तोड़फोड़; कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात

बैतूल जिले में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी शाहपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिली। नर्मदापुरम-बैतूल सीमा पर हाईवे किनारे स्थित एक होटल में आधा दर्जन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। कार से पहुंचे बदमाशों ने होटल में घुसते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद तोड़फोड़ और मारपीट करते हुए कर्मचारियों और मेहमानों में दहशत फैला दी। आरोपियों ने होटल के सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ ही वहां ठहरे मेहमानों के कमरों में घुसकर भी तोड़फोड़ की और उन्हें डराया-धमकाया। कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।



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होटल संचालक के मुताबिक, इस घटना के पीछे होटल के सामने स्थित ढाबे के संचालक टिंकू राव और गोपाल का नाम सामने आया है। आरोप है कि दोनों कुछ अन्य लोगों के साथ कार से होटल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद होटल में रखे सामान में तोड़फोड़ की और कमरों में ठहरे मेहमानों को भी नहीं बख्शा। अचानक हुए इस हमले से होटल में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने किसी तरह छिपकर और भागकर अपनी जान बचाई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। होटल संचालक ने भौंरा चौकी में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

शाहपुर थाना प्रभारी के मुताबिक, घटना की सूचना मिली है। मामले में प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि हाईवे किनारे स्थित होटल में घुसकर इस तरह उत्पात मचाने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है।