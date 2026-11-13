बैतूल में हादसा: बेकाबू कार और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत, दो लोगों की मौत; बगलामुखी के दर्शन करने जा रहे थे

विज्ञापन

बैतूल जिले में भोपाल-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेठा घाट के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू कार और सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में महाराष्ट्र के चंद्रपुर निवासी दो लोगों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई, जिनमें से एक पेशे से वकील थे। कार में सवार दो अन्य यात्री घायल हो गए। दुर्घटना का शिकार हुए सभी लोग आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।