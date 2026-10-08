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VIDEO: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दस सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:29 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:29 PM IST







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लखनऊ के अलीगंज स्थित यूपीएसडीएम मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दस सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करते एसोशिएशन फॉर शार्टीफाईड ट्रेनिंग पार्टनर्स के सदस्य। ... और पढ़ें

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