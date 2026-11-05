VIDEO: दिव्य दीपावली मेला - 2026 का आयोजन, हस्तकला सहित स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन

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दीपावली पर उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से लखनऊ स्थित जवाहर भवन में "दिव्य दीपावली मेला - 2026" का आयोजन किया गया। यह मेला 05 नवंबर से 06 नवंबर 2026 तक जवाहर भवन - इंदिरा भवन परिसर, अशोक मार्ग, लखनऊ में आयोजित है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट एवं स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मेले में कृत्रिम आभूषण, हस्तकला उत्पाद, मिट्टी के दीपक, घरेलू सजावटी सामान, अचार, मुरब्बा, मसाले और पूजा सामग्री जैसे विशेष आकर्षण शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश कुमार सिंह (प्रमुख सचिव) ने मेले में लगे स्टॉल को देखते हुए।

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