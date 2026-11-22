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Video: सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर यूपी बैडमिंटन अकादमी में प्रेसवार्ता
गोमती नगर स्थित यूपी बैडमिंटन अकादमी में सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. नवनीत सहगल, कोषाध्यक्ष रवींद्र चौहान, उपाध्यक्ष अरुण कक्कड़ और प्रतियोगिता प्रबंधक राजेश कुमार राजपूत मौजूद रहे।
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