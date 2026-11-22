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Video: लखनऊ में हॉकी टूर्नामेंट में गोल के लिए जूझते खिलाड़ी

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 04:43 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 04:43 PM IST







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चंद्रभानु गुप्त खेल मैदान में केडी सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी की ओर से आयोजित तृतीय विजय मिश्र द्विवेदी ‘चकई दादा’ स्मृति हॉकी टूर्नामेंट में केडी सिंह-11 और जम्मन लाल-11 के बीच मुकाबला हुआ। इस दौरान खिलाड़ी गोल करने के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आए। ... और पढ़ें

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