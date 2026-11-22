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बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गोमतीनगर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पहुंचकर आगामी छह दिसंबर को होने वाले श्रद्धा-सुमन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

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