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Video: मायावती के निर्देश पर बसपा पदाधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा
बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गोमतीनगर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पहुंचकर आगामी छह दिसंबर को होने वाले श्रद्धा-सुमन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
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