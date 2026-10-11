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VIDEO: सपा ने सीईसी के खिलाफ किया प्रदर्शन, मांगा ज्ञानेश का इस्तीफा, पुलिस ने हिरासत में लेकर ईको गार्डेन भेजा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:47 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:47 PM IST







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लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए किया विरोध प्रदर्शन और ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डेन भेजा। ... और पढ़ें

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