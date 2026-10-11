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VIDEO: एनएसयूआई के छात्रों ने सीईसी के इस्तीफे की मांग की, काले गुब्बारे छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 11 Oct 2026 12:42 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 12:42 PM IST







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लखनऊ के हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के पास एनएसयूआई के छात्रों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उड़ाए काले गुब्बारे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ किया विरोध प्रदर्शन। ... और पढ़ें

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