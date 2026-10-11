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लखनऊ में कम हुआ गोमती नदी का जलस्तर, लेकिन परेशानियां अभी बरकरार
राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन परेशानियां अभी बरकरार हैं। यह तस्वीर है राष्ट्र प्रेरणाय स्थल की जहां पर गोमती नदी का पूरा पानी भरा हुआ है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पानी को निकालने के लिए LDA द्वारा कई पंप भी लगाए गए हैं, जो पानी को लगातार निकल रहे हैं। इन पाइपों की संख्या देख सकते हैं, कितने पंप अंदर लगे होंगे पानी को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने बने खाली मैदान में डाला जा रहा है।
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