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Video: सीएम योगी बोले- देश के विकास में बाधक हैं जिद्दी प्रतिवादी
लोहिया विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने कानून और संविधान के संदर्भ में देश के इतिहास की प्रमुख तारीखों का किया जिक्र, भगवान शिव, श्रीकृष्ण, भगवान राम और डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों को विधिवेत्ताओं के लिए बताया महत्वपूर्ण
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान कानून, संविधान और देश के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिद्दी प्रतिवादी देश के विकास में बाधक होते हैं। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव, भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम के साथ समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया का भी जिक्र किया।
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