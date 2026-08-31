VIDEO: राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, संघ पदाधिकारी रहे मौजूद

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राजेंद्र नगर स्थित नवयुग कन्या महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका के स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन ने कहा कि राष्ट्रधर्म राष्ट्रवादी विचारों की एक निरंतर यात्रा है, जिसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज प्रायोजित तरीके से विचारों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे में राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिका की भूमिका समाज व राष्ट्र हित में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यक्रम में सितंबर अंक का विमोचन हुआ तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर आयोजित चित्र व लेख प्रतियोगिता के विजेताओं (सुधांशु चौहान, अंजू आदि) को सम्मानित किया गया। अध्यक्षता डॉ. ए.पी. तिवारी ने की।

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