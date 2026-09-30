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VIDEO: राज्यसभा चुनाव: अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 30 Sep 2026 11:22 AM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 11:22 AM IST







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लखनऊ विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति मे राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी पहुंचे। उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के कई नेता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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