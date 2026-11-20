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राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के छात्रों की शिकायत और सिविल जज जैनेंद्र पांडेय के निरीक्षण के बाद मुख्य मार्ग से कूड़ा हटा दिया गया था। जबकि कुछ दिनों बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वहीं लोग बदबू भरे रास्ते से निकलने को मजबूर है। बच्चों ने एक कार्यशाला के दौरान जज साहब के सामने कूड़े का ढेर हटाने की बात कही थी।

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