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VIDEO: परिवहन विभाग के कार्यालय के बाहर लगी गाड़ियों की कतार, आवागमन में हो रही दिक्कत
शहीद स्मारक स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय के बाहर सड़क किनारे कतार में खड़ी सरकारी और विभागीय गाड़ियां यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं। जिस विभाग पर शहर की पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, उसी के दफ्तर के सामने गाड़ियां खड़ी दिखने से अन्य वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। व्यस्त मार्ग पर वाहनों की इस कतार से सड़क की चौड़ाई कम हो रही है और जाम की स्थिति बनी रहती है।
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