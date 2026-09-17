{"_id":"6aab8d4bbd178be7f7007bfa","slug":"video-video-paema-narathara-matha-ka-janamathana-kabnata-matara-bhapathara-cathhara-va-vathhayaka-naraja-bra-na-rakatathana-karana-val-thanaya-ka-saratafakata-thaya-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी व विधायक नीरज बोरा ने रक्तदान करने वाले दानियों को सर्टिफिकेट दिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी व विधायक नीरज बोरा ने रक्तदान करने वाले दानियों को सर्टिफिकेट दिया

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 17 Sep 2026 12:18 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 12:18 PM IST







Link Copied



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर लखनऊ विश्वविद्यालय के आरोग्य भवन में लगे ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा ने ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन