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जनता दर्शन: सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, बोले- घबराइए नहीं, हर समस्या का समाधान कराएंगे

Thu, 17 Sep 2026 12:23 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 12:23 PM IST
सार

राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनीं। कहा कि घबराइए नहीं हर समस्या का समाधान कराएंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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CM Yogi listened to people grievances during Janata Darshan says every problem will be resolved
जनता दर्शन: सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं - फोटो : @myogioffice X Handle

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में लोगों की समस्याएं सुनीं। कहा कि घबराइए नहीं हर समस्या का समाधान कराएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

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