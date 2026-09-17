लखनऊ: ऑनलाइन गेमिंग की लत में महिला ने गवाएं लाखों, जेवर रखे गिरवी; डिप्रेशन में जाने के बाद लगाई फांसी

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के पटेल नगर निवासी विभा गुप्ता (38) ने मंगलवार शाम फंदा लगाकर जान दे दी। पति के मुताबिक, विभा ऑनलाइन गेम खेलने की आदी थीं और इसमें काफी रकम गंवा चुकी थीं। इससे वह परेशान थीं।इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक पति राजकुमार गुप्ता सेना से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में विभूतिखंड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में हेड क्लर्क हैं। मंगलवार को राजकुमार और विभा घर पर थे। इसी दौरान विभा ने कमरे में फंदा लगा लिया। राजकुमार ने बताया कि विभा ऑनलाइन गेम की आदी हो गई थीं।

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गेम में उन्होंने मोटी रकम गंवा दी थी। उन्होंने बिना किसी को बताए जेवर भी गिरवी रख दिए थे। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने विभा को ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया था। इसी बात पर वह मानसिक रूप से परेशान रहती थीं। विज्ञापन



वर्ष 2004 में हुई थी शादी

राजकुमार की पहली पत्नी सुनीता गुप्ता की वर्ष 2000 में कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुनीता से उनकी दो बेटियां खुशबू और निक्की हैं। इसके बाद वर्ष 2004 में राजकुमार ने विभा से शादी की थी। विभा से उनका 17 वर्षीय बेटा अथर्व है। परिजनों के अनुसार खुशबू की शादी हो चुकी है, जबकि निक्की बंगलूरू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। अथर्व गोवा में रहकर पढ़ाई करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। गेम में उन्होंने मोटी रकम गंवा दी थी। उन्होंने बिना किसी को बताए जेवर भी गिरवी रख दिए थे। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने विभा को ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया था। इसी बात पर वह मानसिक रूप से परेशान रहती थीं।राजकुमार की पहली पत्नी सुनीता गुप्ता की वर्ष 2000 में कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुनीता से उनकी दो बेटियां खुशबू और निक्की हैं। इसके बाद वर्ष 2004 में राजकुमार ने विभा से शादी की थी। विभा से उनका 17 वर्षीय बेटा अथर्व है। परिजनों के अनुसार खुशबू की शादी हो चुकी है, जबकि निक्की बंगलूरू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। अथर्व गोवा में रहकर पढ़ाई करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं।

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