लखनऊ: ऑनलाइन गेमिंग की लत में महिला ने गवाएं लाखों, जेवर रखे गिरवी; डिप्रेशन में जाने के बाद लगाई फांसी
Woman commits suicide: आनॅलाइन गेमिंग की लत किस हद तक बुरी हो सकती है इसका उदाहरण बुधवार को राजधानी लखनऊ में देखने को मिला।
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लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के पटेल नगर निवासी विभा गुप्ता (38) ने मंगलवार शाम फंदा लगाकर जान दे दी। पति के मुताबिक, विभा ऑनलाइन गेम खेलने की आदी थीं और इसमें काफी रकम गंवा चुकी थीं। इससे वह परेशान थीं।इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक पति राजकुमार गुप्ता सेना से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में विभूतिखंड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में हेड क्लर्क हैं। मंगलवार को राजकुमार और विभा घर पर थे। इसी दौरान विभा ने कमरे में फंदा लगा लिया। राजकुमार ने बताया कि विभा ऑनलाइन गेम की आदी हो गई थीं।
गेम में उन्होंने मोटी रकम गंवा दी थी। उन्होंने बिना किसी को बताए जेवर भी गिरवी रख दिए थे। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने विभा को ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया था। इसी बात पर वह मानसिक रूप से परेशान रहती थीं।
वर्ष 2004 में हुई थी शादी
राजकुमार की पहली पत्नी सुनीता गुप्ता की वर्ष 2000 में कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुनीता से उनकी दो बेटियां खुशबू और निक्की हैं। इसके बाद वर्ष 2004 में राजकुमार ने विभा से शादी की थी। विभा से उनका 17 वर्षीय बेटा अथर्व है। परिजनों के अनुसार खुशबू की शादी हो चुकी है, जबकि निक्की बंगलूरू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। अथर्व गोवा में रहकर पढ़ाई करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं।
ऑनलाइन गेम में रकम हारने पर पहले भी लोगों ने दी है जान
- 23 जनवरी 2024 को बंथरा में गेम में दस लाख का कर्ज होने के कारण दसवीं के छात्र ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया था।
- 07 फरवरी 2024 को पीजीआई में गेम में 14 लाख हारने पर निजी कंपनी के कर्मचारी ने फंदा लगा लिया था।
- 11 दिसंबर 2024 को गोमतीनगर में ऑनलाइन गेम में 20 हजार रुपये कर्ज चढ़ने पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फंदा लगा लिया था।
लत लगने के लक्षण
- दोस्तों और संबंधियों से दूरी बना लेना।
- वास्तविक दुनिया की समस्याओं से बचने के लिए गेम खेलना।
- शारीरिक रूप से थकान, आंखों में तनाव होना।