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Video: पीएम के काफिले के लिए रास्ता रोका, इकाना के सामने ऑटो-ई-रिक्शा के इंतजार में खड़े रहे यात्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के गुजरने के दौरान यातायात रोक दिए जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इकाना स्टेडियम के सामने बड़ी संख्या में लोग साधनों के इंतजार में खड़े रहे। ऑटो और ई-रिक्शा नहीं मिलने से कमता की ओर जाने वाले यात्रियों को दिक्कत हुई।
वहीं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद समतामूलक चौराहे पर भी वाहनों को रोक दिया गया। काफिले के गुजरने के बाद ही रास्ता खोलने की तैयारी थी। इसके चलते वाहन चालकों और यात्रियों को इंतजार करना पड़ा।
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