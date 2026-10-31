VIDEO: पांच दिवसीय हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन, उत्पादों को किया गया प्रदर्शित

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क्राफ्टरूट्स और ग्रामश्री की ओर से कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में पांच दिवसीय हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में अलग अलग राज्यों से आईं महिलाओं ने अपने हस्तकला उत्पादों को प्रदर्शित किया है। अमर उजाला से बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की, उन्हें बाहर निकालने का मौका मिला और अपने हुनर के जरिये न सिर्फ उन्हें आर्थिक मजबूती मिली बल्कि सामाजिक तौर पर सम्मान भी मिला।

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