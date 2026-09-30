{"_id":"6abcb6af225b5867c208b4ee","slug":"video-video-oil-idaya-esasaesata-ralva-emapaliija-esasaeshana-ka-ora-sa-thharana-paratharashana-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ऑल इंडिया एससी\/एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन
ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन (पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल) की ओर से अशोक मार्ग स्थित मंडल कार्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन करते कर्मचारी।
इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य रेल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को उठाना है। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति, एससी/एसटी के 56 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, और ट्रैकमैंटेनर कर्मचारियों से 12 घंटे काम कराने के बजाय ओवरटाइम भत्ता देना शामिल है।
इसके अलावा, मुख्यालय शाखाओं के लिए कार्यालय आवंटन और स्थानांतरण नियमों के पालन की भी मांग की गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।