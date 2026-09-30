VIDEO: ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन

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ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन (पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल) की ओर से अशोक मार्ग स्थित मंडल कार्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन करते कर्मचारी। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य रेल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को उठाना है। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति, एससी/एसटी के 56 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, और ट्रैकमैंटेनर कर्मचारियों से 12 घंटे काम कराने के बजाय ओवरटाइम भत्ता देना शामिल है। इसके अलावा, मुख्यालय शाखाओं के लिए कार्यालय आवंटन और स्थानांतरण नियमों के पालन की भी मांग की गई है।

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