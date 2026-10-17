Video: नियुक्ति की मांग को लेकर 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

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लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने घंटी बजाकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर उन्हें नौकरी देने की मांग उठाई। उनका कहना है कि वे लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए अभ्यर्थियों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने और मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।

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