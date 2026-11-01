Video: माटी कला महोत्सव में खरीदारी के लिए उमड़े लोग

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डालीबाग मार्ग स्थित उत्तर प्रदेश खादी भवन में आयोजित माटी कला महोत्सव में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। महोत्सव में मिट्टी से बने आकर्षक बर्तन, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं लोगों को खूब लुभा रही हैं। स्टॉलों पर अपनी पसंद के उत्पाद खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। महोत्सव के जरिए मिट्टी के पारंपरिक उत्पादों और कारीगरों की कला को भी बढ़ावा मिल रहा है।

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