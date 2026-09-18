Video: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शिष्टाचार भेंट

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 18 सितंबर 2026 को उनके सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, भेंट में हुई विस्तृत बातचीत के संबंध में आधिकारिक तौर पर अन्य जानकारी साझा नहीं की गई है।

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