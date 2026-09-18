Lucknow News: एक स्टाल पर पानी की बूंद, दूसरे पर नमक का स्वाद

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माई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। एक तरफ पानी की शुद्धता जांचने और उसे बचाने की बात हो रही थी, दूसरी तरफ नमक की अलग-अलग किस्में लोगों को चखने और समझने को मिल रही थीं। कुछ कदम आगे बढ़े तो लंबी-सीधी तोरी, चमकदार टमाटर और मुलायम भिंडी ने नजर रोक ली। रेगलिया ग्रीन्स में लगे इंडिया फूड एक्सपो-2026 में शुक्रवार को ऐसे ही अलग-अलग स्टालों पर खेत, पानी और भोजन की कहानी सामने आती रही।दिल्ली से आईं वैज्ञानिक और उद्यमी डॉ. ममता प्रियदर्शनी ‘निर्झर’ लेकर पहुंचीं। उनका उत्पाद पानी की शुद्धता के साथ बचत पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि अटल भूजल योजना में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। घर में शुद्ध पेयजल के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्लांट की सुविधा भी उपलब्ध है।कानपुर के उमेश यादव का स्टाल अलग पहचान बना रहा था। काला और सेंधा नमक के साथ हरड़-बहेड़ा-आंवला से तैयार हांडी नमक यहां प्रदर्शित किया गया। उन्होंने बताया कि उनके उत्पाद की आपूर्ति देश के कई शहरों के साथ नेपाल और सऊदी अरब तक होती है।वहीं एडवांटेज इंटरप्राइजेज के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार द्विवेदी के स्टाल पर सब्जियों ने ध्यान खींचा। लंबी-सीधी तोरी, चमकदार टमाटर और मुलायम भिंडी के जरिए किसानों के लिए उन्नत बीजों की संभावनाएं दिखाई गईं। कंपनी से एक लाख से अधिक किसानों के जुड़े होने की जानकारी दी गई।