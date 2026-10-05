Video: लखनऊ में मजदूर ने बाग में फंदा लगाकर दी जान

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शाहपुर गोड़वा निवासी मजदूर राजेश (45) का शव सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे घर से करीब सौ मीटर दूर प्रदीप की बाग में रस्सी के सहारे फंदे पर लटकता मिला। चरवाहों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इंस्पेक्टर नवाब अहमद के मुताबिक, राजेश शराब पीने का आदी था। परिवार में पत्नी बिट्टो, बेटा कैलाश और तीन अविवाहित बेटियां ममता, विनीता व राखी हैं। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पत्नी बिट्टो के अनुसार, राजेश सुबह घर से निकले थे। दोपहर करीब 12 बजे नशे की हालत में घर लौटे और खाना खाने के बाद दोबारा बाहर चले गए। रिश्तेदारों ने बताया कि राजेश के पास सात बीघा जमीन थी, जिसमें शराब की लत के चलते छह बीघा जमीन बिक गई थी।

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