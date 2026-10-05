अयोध्या: पितृपक्ष में बढ़े श्रद्धालु, राम मंदिर में दान भी बढ़ा, तीन दिनों में तीन लाख से अधिक लोग पहुंचे

पितृपक्ष में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए रोजाना करीब एक लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते तीन दिनों में ही तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए हैं। पिछले महीने रोजाना 60 से 70 हजार के आसपास रहने वाली श्रद्धालुओं की संख्या अब बढ़कर करीब एक लाख पहुंच गई है।

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देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मंदिर में दान और चढ़ावे में भी तेजी आई है। पितृपक्ष से शुरू हुई श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी अब शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दीपोत्सव की ओर बढ़ते हुए और तेज होने की उम्मीद है। रामपथ से लेकर राम जन्मभूमि परिसर और प्रमुख मंदिरों तक श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आने लगी है।30 से 50 लोगों के समूह में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी बड़ी संख्या में जत्थे पहुंच रहे हैं।दो अक्तूबर को राम मंदिर में 1.14 लाख, तीन अक्तूबर को 1.04 लाख और चार अक्तूबर को 93 हजार श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। मलयेशिया के 25, कनाडा के छह समेत करीब 70 विदेशी श्रद्धालुओं ने भी रामलला के दर्शन किए। अलग-अलग राज्यों से आए श्रद्धालु अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भजन गा रहे हैं। स्पीकर पर बज रहे भक्ति संगीत से रामपथ का माहौल उत्सव जैसा नजर आ रहा है।राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद दान में कमी आई थी। बड़े नोटों से दान करने वालों की संख्या काफी कम हो गई थी, जबकि 10, 20 और 50 रुपये के नोटों की संख्या बढ़ गई थी। 20 सितंबर से दो अक्तूबर के बीच विभिन्न माध्यमों से रामलला को करीब 1.20 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ है। चढ़ावा चोरी के बाद दान घटकर रोजाना चार से पांच लाख रुपये तक पहुंच गया था। अब रोजाना 20 लाख रुपये से अधिक का दान आ रहा है।श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का असर मंदिर में दान-चढ़ावे के साथ अयोध्या के कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। प्रसाद, फूल-माला, रामनामी वस्त्र, धार्मिक पुस्तकों और खिलौनों की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। होटल, धर्मशाला, होमस्टे, रेस्टोरेंट, ऑटो और ई-रिक्शा संचालकों को भी बढ़ी भीड़ का फायदा मिल रहा है।