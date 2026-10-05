यूपी: बारिश के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा का बदला कार्यक्रम, इन दो जिलों की परीक्षा अब दूसरे केंद्रों पर

गोरखपुर में 10 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा अब 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में 10 अक्तूबर को होगी। इसी तरह 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में छह अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में 10 अक्तूबर को होगी।



सात अक्तूबर की परीक्षा डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और आठ अक्तूबर की परीक्षा 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली में 10 अक्तूबर को आयोजित की जाएगी। बोर्ड के मुताबिक, संशोधित एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र, तारीख और समय के अनुसार परीक्षा में शामिल हों।