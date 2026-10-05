यूपी: चुनाव से पहले सरकार ला सकती है एक और अनुपूरक बजट, दिसंबर में शीतकालीन सत्र में है तैयारी

विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अंतरिम बजट से पहले एक और अनुपूरक बजट ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसकी तैयारियों के लिए वित्त विभाग को संकेत दिए गए हैं। दिसंबर में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। इसके जरिये नई योजनाओं के साथ मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा सकती है।

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