यूपी: चुनाव से पहले सरकार ला सकती है एक और अनुपूरक बजट, दिसंबर में शीतकालीन सत्र में है तैयारी
Supplementary budget in UP: विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अंतरिम बजट से पहले एक और अनुपूरक बजट ला सकती है। चुनाव की वजह से इस बार अंतिरम बजट आएगा।
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विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अंतरिम बजट से पहले एक और अनुपूरक बजट ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसकी तैयारियों के लिए वित्त विभाग को संकेत दिए गए हैं। दिसंबर में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। इसके जरिये नई योजनाओं के साथ मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा सकती है।
सबसे ज्यादा नजर महिलाओं और युवाओं से जुड़ी घोषणाओं पर है। महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए 40 हजार रुपये की सहायता देने की योजना को अनुपूरक बजट के जरिये अमलीजामा पहनाने की चर्चा है। युवाओं के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा और उनके लिए धन आवंटित किए जाने की संभावना है। इसके अलावा स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का इंतजाम हो सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार पहले ही एक अनुपूरक बजट ला चुकी है। चार अगस्त को 59,019.54 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश हुआ था।
2026 से आ चुके हैं 10 अनुपूरक बजट
राज्य सरकार के कार्यकाल में अगस्त 2026 तक 10 अनुपूरक बजट पेश हो चुके हैं। इनमें 2018-19 में दो, 2021-22 में दो और 2024-25 में दो अनुपूरक बजट शामिल हैं। इसके अलावा 2019-20, 2022-23, 2025-26 और 2026-27 में एक-एक अनुपूरक बजट आया है। 2025-26 का अनुपूरक बजट 24,496.98 करोड़ और 2024-25 के दो अनुपूरक बजट क्रमश: 12,209.93 करोड़ व 17,865.72 करोड़ रुपये के थे। अगर दिसंबर में दूसरा अनुपूरक बजट आता है तो यह योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का 11वां और 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट होगा।