Video: लखनऊ में जोरदार बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत

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शहर में शनिवार को अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना हो गया। दोपहर के समय हुई तेज बारिश से सड़कें भीग गईं और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए। वहीं, स्मारक के आसपास भी बारिश का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। आसमान में छाए बादलों और बारिश की बूंदों ने वातावरण को खुशनुमा बना दिया।

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