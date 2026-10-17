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Video: लोहिया विधि विश्वविद्यालय का पांचवां दीक्षांत समारोह शुरू, सीएम योगी और जस्टिस विक्रम नाथ पहुंचे
डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह की शुरुआत शैक्षिक शोभायात्रा के साथ हुई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। चार मेडल के लिए चयनित ईशा अग्रवाल भी समारोह की प्रमुख उपलब्धि हासिल करने वाली विद्यार्थियों में शामिल हैं।
समारोह के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा, “अगली बार आऊंगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात मान लूंगा, इस बार…” उनके इस कथन का पूरा संदर्भ उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में न्यायिक और विधि शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश सामने आने की उम्मीद है।
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