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VIDEO: खाटू श्याम मंदिर में सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़, निकली शोभायात्रा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 20 Nov 2026 12:18 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 12:18 PM IST







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बीरबल साहनी मार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। श्याम जन्मोत्सव आज यहां पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है शहर के अलग-अलग इलाकों से शोभायात्रा भी निकली गई। लोग ढोल नगाड़ों के साथ खाटू के दर्शन के लिए पहुंचे। ... और पढ़ें

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